القضاء الأمريكي يتهم عميلًا روسيًا بالاحتيال وغسل الأموال

وجه القضاء الأمريكي، الأربعاء، تهم احتيال وغسل أموال إلى عميل روسي مفترض تورط أيضا في محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال المدعي العام الفدرالي في منطقة بروكلين بريون بيس: "فُرضت عقوبات على هذا المتواطئ مع الكرملين لمحاولته إفساد الديمقراطية، وأظهر سلوكه أنه مستعد وقادر على استغلال النظام المصرفي لأغراضه غير المشروعة".

ووفق القضاء الأمريكي، فقد أخفى أندريه ديركاش هويته عند شرائه عام 2013 شقّتين في ضاحية "بيفرلي هيلز" في لوس أنجليس مقابل 3.9 مليون دولار.

وكانت واشنطن فرضت عليه عقوبات في أيلول/ سبتمبر 2020 لمحاولته "تشويه سمعة" المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن في سياق "التدخلات الأجنبية لمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية".