تقرير: أقمار صناعية تكشف موقع محتمل لقوات "فاغنر" المنسحبة في بيلاروسيا

أظهرت صور التقطتها شركة "بلانيت لابز" للأقمار الصناعية شروع بيلاروسيا، منذ الاثنين الماضي، ببناء هياكل مؤقتة أشبه بالخيام الكبيرة في ملعب واسع داخل قاعدة عسكرية مهجورة غربيّ مدينة أسيبوفيتشي.

وبحسب تقارير، قد يكون هذا هو الموقع المحتمل لمقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية التي انتقلت إلى بيلاروسيا عقب تمردها على السلطات في روسيا.

وأعلنت بيلاروسيا، الثلاثاء، أنّ قائد مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين وصل إلى أراضيها، في إطار اتفاق مع الكرملين وضع حداً لتمرد المجموعة على موسكو استمر حوالي 24 ساعة، السبت الماضي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنّ الصور التي التقطتها الشركة منتصف يونيو/ حزيران، تظهر أنّ المكان كان فارغاً تماماً، وأنّ هناك نشاطاً ضئيلاً أو معدوماً في مناطق أخرى من القاعدة العسكرية، قبل أن تبدأ أعمال البناء بشكل سريع عقب تمرد "فاغنر".

ورغم أنّ عدم دقة الصور التي التقطت بالأقمار الاصطناعية، إلا أنّ الصحيفة قالت إنها تشبه إلى حد كبير معسكرات الخيام التي بنتها روسيا وبيلاروسيا بداية عام 2022، أي قبل بدء الحرب على أوكرانيا.

في الوقت نفسه صرح نائب رئيس الوزراء البولندي رئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، بأن بولندا ستعزز حدودها مع بيلاروسيا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة "فاغنر" هناك.

وقال كاتشينسكي في تصريح له: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الروسية أنّ المجموعة ستتمركز في مدينة "أسيبوفيتشي"، كذلك تطابق موقع القاعدة العسكرية، بحسب "نيويورك تايمز"، مع التفاصيل التي أعلنها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي عرض استضافة "فاغنر" في إحدى القواعد العسكرية المهجورة في بلاده.

وقال: "لقد عرضنا عليهم إحدى القواعد المهجورة.. كل شيء موجود.. نصبت الخيام، ونحن سنساعد بما في وسعنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عرض على مقاتلي فاغنر العودة إلى منازلهم، أو الاندماج في الجيش النظامي، أو التوجّه إلى بيلاروسيا.

المصدر: نيويورك تايمز، سبوتنيك