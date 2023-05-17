تفقده كيم.. كوريا الشمالية تقترب من إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تفقد محطة للأقمار الصناعية العسكرية، الثلاثاء، في وقت تستعد فيه بلاده لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن التقرير، أن كيم "وافق على الخطوات التالية في خطة وضعتها اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية"، وهي مجموعة مخصصة لإطلاق أول قمر صناعي كوري شمالي للمخابرات العسكرية.

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية، أي تفاصيل عن موعد الإطلاق.

وقال كيم، إن نجاح إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري "مطلب عاجل للبيئة الأمنية السائدة في البلاد".