logo
العالم

بوساطة إماراتية.. تبادل 292 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

بوساطة إماراتية.. تبادل 292 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا
أسرى أوكرانيون في عملية تبادل سابقةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 4:19 م

أعلنت دولة الإمارات اليوم السبت عن نجاح وساطتها الجديدة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تكللت بإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 146 أسيرا من الجانبين بمجموع 292 أسيرا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصل عدد إجمالي الأسرى الذين تبادلتهم روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية 4641 أسيرا.

أخبار ذات علاقة

العودة إلى نقطة الصفر في اوكرانيا

السلام المؤجل.. أوكرانيا بين جمود الحرب ووعود القمم (إنفوغراف)

وأعربت "الخارجية الإماراتية" عن شكرها لأوكرانيا وروسيا لتعاونهما في إنجاح وساطتها، ما يعكس تقديرهما لعمل الإمارات كوسيط موثوق تعمل على كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وشددت الوزارة إلى أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه.

أخبار ذات علاقة

جثث جنود أوكرانيين تسلمتهم كييف من روسيا

عملية تبادل جثامين جديدة بين روسيا وأوكرانيا

يذكر أن مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة، بلغت 17 وساطة، ما يعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC