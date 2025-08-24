بوساطة إماراتية.. تبادل 292 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت دولة الإمارات اليوم السبت عن نجاح وساطتها الجديدة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تكللت بإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 146 أسيرا من الجانبين بمجموع 292 أسيرا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصل عدد إجمالي الأسرى الذين تبادلتهم روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية 4641 أسيرا.

أخبار ذات علاقة السلام المؤجل.. أوكرانيا بين جمود الحرب ووعود القمم (إنفوغراف)

وأعربت "الخارجية الإماراتية" عن شكرها لأوكرانيا وروسيا لتعاونهما في إنجاح وساطتها، ما يعكس تقديرهما لعمل الإمارات كوسيط موثوق تعمل على كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وشددت الوزارة إلى أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه.

أخبار ذات علاقة عملية تبادل جثامين جديدة بين روسيا وأوكرانيا

يذكر أن مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة، بلغت 17 وساطة، ما يعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.