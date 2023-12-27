حصيلة قتلى الهجمات في وسط نيجيريا ترتفع إلى 198

ارتفعت حصيلة الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة، بين مساء السبت والاثنين، على بلدات في ولاية بلاتو وسط نيجيريا إلى 198 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء.

وقال مانداي كاسا، رئيس مجلس حكومة بوكوس في ولاية بلاتو، خلال لقاء مع نائب رئيس نيجيريا، إنه تم إحصاء "148 قرويا من سكان بوكوس قتلوا بدم بارد"، فيما أفاد ديكسون شولوم العضو في الجمعية المحلية في منطقة باركين لادي المجاورة، الأربعاء، "بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصا" في 4 من قرى المنطقة.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل أكثر من 160 شخصا. والثلاثاء، قال مانداي كاسا إن هناك "500 جريح وآلاف النازحين".