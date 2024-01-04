إيران.. تضارب الأنباء حول إطلاق نار في كرمان
تضاربت الأنباء الخميس، حول وقوع إطلاق نار في محافظة كرمان الإيرانية، التي شهدت تفجيرين قاتلين الأربعاء.
وبينما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بسماع أصوات إطلاق نار كثيف في كرمان الواقعة جنوب شرق البلاد، نفت أخرى هذه الأنباء.
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إنه "سمع دوي إطلاق نار كثيف في محافظة كرمان"، مضيفة "لا نعرف طبيعة ما يجري".
في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم"، عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي نفيه أنباء إطلاق نار في مدينة كرمان.
وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، كشف أن الانفجارين اللذين وقعا الأربعاء في ذكرى مقتل قاسم سليماني، أسفرا عن 84 قتيلا.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارين اللذين وقعا في كرمان، خلال حفل لإحياء ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس.
ولم تقدم السلطات الإيرانية حتى الآن معلومات مفصلة حول الجهة المسؤولة، لكنها وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل منذ الدقائق الأولى.
وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن "الدماء قرب ضريح قاسم سليماني جعلت محبيه أكثر إصراراً على معاقبة المجرمين بشكل نهائي وعادل".