إيران.. تضارب الأنباء حول إطلاق نار في كرمان

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارين اللذين وقعا في كرمان، خلال حفل لإحياء ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس.

ولم تقدم السلطات الإيرانية حتى الآن معلومات مفصلة حول الجهة المسؤولة، لكنها وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل منذ الدقائق الأولى.

وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن "الدماء قرب ضريح قاسم سليماني جعلت محبيه أكثر إصراراً على معاقبة المجرمين بشكل نهائي وعادل".