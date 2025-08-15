بسبب إيران.. أزمة غير مسبوقة بين الصين وإسرائيل

كشف مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى عن انزعاج تل أبيب من الدور الذي تلعبه بكين في دعم إيران، حسبما أورد الإعلام العبري.

وهددت تل أبيب بتداعيات استراتيجية وتوتر كبير غير تقليدي لم تصل له العلاقات الصينية الإسرائيلية من قبل، حتى خلال المبادرتين الصينيتين للتهدئة بين السعودية وإيران من ناحية، والفصائل الفلسطينية من ناحية أخرى.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت بلس"، يسعى الإيرانيون أولًا للحصول على أنظمة دفاع جوي جديدة، بعدما وصفته الصحيفة بهزيمتهم المُحرجة، وهنا كان الدور الكبير للصينيين، والذي أعربت تل أبيب حياله عن قلقها المتزايد.

وزعمت الصحيفة أن موسكو ليست متحمسة لدعم طهران بأنظمة دفاعية جديدة بعد الإخفاقات السابقة أمام العمليات والغارات الإسرائيلية.







أخبار ذات علاقة صفقة دفاع جوي مرتقبة بين إيران والصين تثير قلق إسرائيل

وتدرك أجهزة الاستخبارات الغربية، وخاصةً في بعض الدول الأوروبية، أن إيران والصين تربطهما علاقة وثيقة للغاية.

وزوَّدت بكين طهران بمعدات معينة بعد الهجوم الإسرائيلي المحدود في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكن الأمر الآن يتعلق باستعادة القدرة الفعلية للصواريخ أرض-أرض.

وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار للصحيفة العبرية، ردًا على هذه التطورات المقلقة لتل أبيب، أن "النوايا الصينية ليست واضحة تمامًا حتى الآن".

وأضافوا: "نقلت إسرائيل رسائل واضحة إلى بكين بهذا الخصوص، ولم تؤكد من ناحيتها ما إذا كانت ستعيد تزويد إيران بالقدرات الصاروخية أم لا، لكن هذه القضية مُقلقة للغاية لإسرائيل، وقد تكون لها تداعيات استراتيجية وفق التهديد الإسرائيلي غير محدد المعالم حتى الآن".

ووفق التقديرات الإسرائيلية، ومع تعطيل البرنامج النووي في الوقت الحالي بعد الضربة التي وجهتها المخابرات والقوات الجوية الإسرائيلية لإيران، فالتركيز الآن على الحفاظ على تهديد صاروخي كبير واستراتيجي إيراني ضد إسرائيل.

وبالطبع، خلافًا للقضية النووية، فهي ليست طرفًا في أي معاهدة بهذا الشأن، مما يتيح لإيران تطوير القدرات الصاروخية عاجلًا دون قيود.





