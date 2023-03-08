صحف عالمية: هجوم جنين يضاعف التوترات بالضفة الغربية.. وتصعيد صيني علني ضد أمريكا

هجوم جنين.. وإراقة الدماء "دون توقف"

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مخيم للاجئين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة 26 آخرين، مع تجدد أعمال العنف من قبل المستوطنين في بلدة حوارة.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم أمس، الثلاثاء، بحثاً عن رجل يشتبه في قتله مستوطنين إسرائيليين، معتبرة أن الهجوم الإسرائيلي الأخير يعد الأحدث ضمن سلسلة من التوغلات الدموية المتكررة التي تزيد من حدة التوترات في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن ستة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 26 آخرون، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن عبد الفتاح حسين إبراهيم غروشة، أحد ناشطي حركة "حماس" والمتهم بقتل شقيقين إسرائيليين في الـ26 من فبراير، كان من بين الضحايا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حادث إطلاق النار الذي وقع أواخر الشهر الماضي وأسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين أدى لهجوم عنيف، أيده على نطاق واسع وزراء يمينيون متطرفون في حكومة بنيامين نتنياهو، من قبل المستوطنين في بلدة حوارة الفلسطينية والقرى المجاورة، حيث أضرموا النيران في مئات المتاجر والمنازل بعضها كان بداخلها أطفال.

وقالت الصحيفة إنه رغم الإدانة الدولية والمحلية، هاجم مستوطنون إسرائيليون حوارة للمرة الثانية خلال اليومين الماضيين، في موجة عنف جاءت خلال الاحتفالات بـ"عيد البوريم" اليهودي (عيد المساخر)، وبعد دعوات من سياسيين من اليمين المتطرف لتدمير البلدة.