جغرافياً واستراتيجياً.. ما قيمة الأراضي الأوكرانية المطلوب "التنازل عنها"؟

ترفض أوكرانيا فكرة التنازل عن الأراضي بعد أن طرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فكرة "مبادلة الأراضي" قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ألاسكا يوم الجمعة القادم.

وسارع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى رفض مقترح ترامب بالتنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وسط دعم من قبل زعماء بريطانيا والاتحاد الأوروبي لموقف كييف.

وأوكرانيا دولة شاسعة في أوروبا الشرقية، تبلغ مساحتها حوالي 233 ألف ميل مربع، ولو وُضعت فوق شرق الولايات المتحدة، لامتدت من ميسوري إلى المحيط الأطلسي، ومن أوهايو إلى جورجيا، كما يقول تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني في 2014. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، تسيطر موسكو على حوالي خمس أوكرانيا، من الحدود مع روسيا إلى شبه جزيرة القرم، بما في ذلك المناطق التي تضم صناعات مهمة ومعادن وأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

ومنذ 2022، سيطرت روسيا على كامل منطقة لوغانسك، وجزء كبير من منطقة دونيتسك، وأجزاء كبيرة من منطقتي خيرسون وزابوريزهيا، وأجزاء صغيرة من منطقة خاركيف وشمال منطقة سومي، نقطة انطلاق التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية العام الماضي.

استولت أوكرانيا على حوالي 500 ميل مربع من الأراضي الروسية في الهجوم المفاجئ، على أمل استخدامها كورقة مساومة في محادثات السلام المحتملة، لكنها الآن تسيطر على أربعة أميال مربعة فقط.

لوغانسك.. منجم المعادن

تسيطر روسيا على كامل لوغانسك، إحدى المنطقتين اللتين تُشكلان منطقة دونباس الصناعية. بعد فشلها في السيطرة على كييف في الأسابيع الأولى من الحرب، سارع الكرملين إلى نقل قواته إلى لوغانسك، التي تضم مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك الاستراتيجيتين على نهر دونيتس وليسيتشانسك، اللتين أعلنت القوات الروسية سيطرتها عليهما عام 2022 .

تضم سيفيرودونيتسك مصنع أزوت الكيميائي، أحد أكبر مصنعي الأسمدة النيتروجينية في أوكرانيا، كما تُعدّ المنطقة منتجًا هامًا للمعادن، بما في ذلك النحاس والزنك، وفقاً لمعهد دراسات الحرب في واشنطن.

دونيتسك.. حزام الحصن

يُقدّر معهد دراسات الحرب أن موسكو سيطرت على كامل منطقة دونيتسك تقريباً، وأن تسليمها قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار دون التزام من روسيا بإنهاء الحرب "سيُهيئ القوات الروسية في وضع مثالي للغاية لتجديد هجماتها بشروط أكثر ملاءمة". ووفقاً للمعهد، فإن خطاً دفاعياً في المنطقة، يُعرف باسم "حزام الحصن" الأوكراني، قد أعاق التقدم الإقليمي لروسيا، ولا يزال يُشكّل "عقبة كبيرة أمام مسار تقدم روسيا الحالي غرباً".

بعد أشهر من بدء الحرب، أعلن بوتين ضم دونيتسك وثلاث مناطق أوكرانية أخرى، رغم عدم سيطرته على أي منها.

خيرسون.. الجسر البري

لطالما كانت منطقة خيرسون الجنوبية هدفاً رئيساً لروسيا، إذ تُشكل آخر مكون من "جسر بري" إلى شبه جزيرة القرم، وطالما طمحت إليه موسكو. في ديسمبر/كانون الأول، قدّر معهد دراسات الحرب أن موسكو تسيطر على 73% من منطقة خيرسون.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استعادة القوات الأوكرانية مدينة خيرسون، لكن روسيا استهدفتها باستمرار.

في يونيو/حزيران 2023، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تدمير سد كاخوفكا، وهو بناء ضخم من الحقبة السوفيتية كان في أيدي الروس منذ العام السابق، وكان يزود جزءاً كبيراً من جنوب أوكرانيا بالمياه. استولت روسيا على القناة في فبراير/شباط 2023 لاستعادة تدفق المياه إلى شبه جزيرة القرم، التي قطعتها أوكرانيا عقب احتلالها لها عام 2014.

زابوريزهيا.. موطن الطاقة النووية

تعد منطقة زابوريزهيا موطناً لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي كانت توفر 20% من الكهرباء لأوكرانيا قبل الحرب.

استولت روسيا على محطة إينرهودار في وقت مبكر، وتبادل الجانبان الاتهامات بشن هجمات تهدد سلامتها. في مارس/آذار، رفض زيلينسكي اقتراح ترامب باستيلاء الولايات المتحدة على المنشأة.

وتؤدي سيطرة روسيا على المحطة إلى حرمان أوكرانيا من الطاقة التي كانت توفرها، كما يتم استخدام احتياطيات محدودة من الكهرباء للحفاظ على برودة المفاعلات وتجنب كارثة نووية.