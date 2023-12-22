ما هو "الإسلام الأوروبي" المستخدم لمكافحة التطرف في القارة العجوز؟

بدأت دول أوروبية منذ العام 2018، في طرح برامج تدريب للأئمة المسلمين بعدد من الجامعات الحكومية، بهدف محاربة التطرف في القارة العجوز.

ووفق دراسة نشرت حديثًا، فإن برامج تدريب الأئمة التي ترعاها الحكومات الأوروبية تسعى إلى معالجة مشكلة التطرف من جذورها، من خلال تدريب الأئمة على تعليم "الإسلام الأوروبي" والمقصود بـ"الإسلام الأوروبي" هنا هو التعايش السلمي وعدم رفض الآخر إلى جانب أركان الدين الإسلامي الثابتة.

وقالت دراسة الباحث جاسم محمد والتي نشرها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، إن أغلب الأئمة الوافدين إلى أوروبا ينحدرون من دول مثل تركيا والمغرب والجزائر ومصر.

وأشار إلى أن غالبية دول أوروبا اعتمدت إجراءات متشددة في استقبال الأئمة من الخارج، بعد أن وجدت أن استقدامهم يمكن أن يساهم في التطرف، ويعود ذلك إلى الاختلاف في الثقافات والمفاهيم، ناهيك عن أن بعض الأئمة يمثلون سياسات ممنهجة إلى الدول "الأم".

وأردف: "كذلك البعض منهم لا يدرك جيدًا ظروف المجتمعات الأوروبية وسلوك الأفراد خاصة من الشباب، إلى جانب عدم إجادتهم لغة ذلك البلد".