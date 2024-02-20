"نيويورك تايمز": بوتين يسعى لتعطيل النظام العالمي

بينما انتهى مؤتمر ميونيخ للأمن، كان لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة مهمة للمجتمعين فيه، مفادها بأن لا العقوبات ولا الإدانة ولا محاولات الاحتواء، تستطيع تغيير نوايا روسيا بتعطيل النظام العالمي الحالي، وفق ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب تقرير للصحيفة، "فقد حققت روسيا أول مكسب كبير لها في أوكرانيا منذ نحو عام، باستيلائها على مدينة أفدييفكا؛ الأمر الذي يعد تحذيرا للغرب من مسار جديد في الحرب المستمرة منذ عامين".

وقال إن "حادثة مقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني المشبوهة تدلل على أن بوتين لن يتسامح مع أي معارضة ضده مع اقتراب الانتخابات، وإن الاكتشاف الذي أعلنت عنه واشنطن حول سلاح فضائي روسي غامض بمثابة تذكير قوي بأن بوتين يمكنه الرد على خصومه بالأسلحة غير المتكافئة التي تظل مصدرًا رئيسًا لقوته".

وأضاف أن "المزاج العام في مؤتمر ميونيخ كان ممزوجا بالقلق وعدم الاستقرار حيث سادت أمام الزعماء مواجهات لم يتوقعوها، وكانت التحذيرات بشأن خطوات بوتين التالية المحتملة مختلطة بمخاوف أوروبا المتزايدة من احتمال تخلي الولايات المتحدة عنها قريباً وهي القوة الوحيدة التي كانت في قلب استراتيجيتها الدفاعية لمدة 75 عاما".

وأردف أنه "لم تكد تمر ساعة واحدة في المؤتمر دون الحديث والتساؤل عن ما إذا كان الكونغرس الأمريكي سيفشل في إيجاد طريقة ما لتمويل أسلحة جديدة لأوكرانيا، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى متى يمكن للأوكرانيين الصمود، وقد خيم على جزء كبير من الحوار داخل المؤتمر الحديث عن احتمالات وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية بالتالي احتمال تنفيذ تهديداته بالانسحاب من الناتو والسماح لروسيا بفعل ما تشاء مع الحلفاء" .

وتابع التقرير أن "القادة الأوروبيين استشعروا بمدى بطء استجابتهم للحقائق الجديدة، فقد كانت الخطط الأوروبية لإعادة بناء قوتها لعصر جديد من المواجهة تتحرك في الاتجاه الصحيح، حسبما أصر رؤساؤهم زعيما تلو آخر، لكنهم أضافوا بعد ذلك أن الأمر سيستغرق خمس سنوات أو أكثر وهو وقت قد لا يتوفر لديهم إذا ما تغلبت روسيا على أوكرانيا وقوض ترامب هذا التحالف".