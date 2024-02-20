"نيويورك تايمز": بوتين يسعى لتعطيل النظام العالمي
بينما انتهى مؤتمر ميونيخ للأمن، كان لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة مهمة للمجتمعين فيه، مفادها بأن لا العقوبات ولا الإدانة ولا محاولات الاحتواء، تستطيع تغيير نوايا روسيا بتعطيل النظام العالمي الحالي، وفق ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وبحسب تقرير للصحيفة، "فقد حققت روسيا أول مكسب كبير لها في أوكرانيا منذ نحو عام، باستيلائها على مدينة أفدييفكا؛ الأمر الذي يعد تحذيرا للغرب من مسار جديد في الحرب المستمرة منذ عامين".
وقال إن "حادثة مقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني المشبوهة تدلل على أن بوتين لن يتسامح مع أي معارضة ضده مع اقتراب الانتخابات، وإن الاكتشاف الذي أعلنت عنه واشنطن حول سلاح فضائي روسي غامض بمثابة تذكير قوي بأن بوتين يمكنه الرد على خصومه بالأسلحة غير المتكافئة التي تظل مصدرًا رئيسًا لقوته".
وأضاف أن "المزاج العام في مؤتمر ميونيخ كان ممزوجا بالقلق وعدم الاستقرار حيث سادت أمام الزعماء مواجهات لم يتوقعوها، وكانت التحذيرات بشأن خطوات بوتين التالية المحتملة مختلطة بمخاوف أوروبا المتزايدة من احتمال تخلي الولايات المتحدة عنها قريباً وهي القوة الوحيدة التي كانت في قلب استراتيجيتها الدفاعية لمدة 75 عاما".
وأردف أنه "لم تكد تمر ساعة واحدة في المؤتمر دون الحديث والتساؤل عن ما إذا كان الكونغرس الأمريكي سيفشل في إيجاد طريقة ما لتمويل أسلحة جديدة لأوكرانيا، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى متى يمكن للأوكرانيين الصمود، وقد خيم على جزء كبير من الحوار داخل المؤتمر الحديث عن احتمالات وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية بالتالي احتمال تنفيذ تهديداته بالانسحاب من الناتو والسماح لروسيا بفعل ما تشاء مع الحلفاء" .
وتابع التقرير أن "القادة الأوروبيين استشعروا بمدى بطء استجابتهم للحقائق الجديدة، فقد كانت الخطط الأوروبية لإعادة بناء قوتها لعصر جديد من المواجهة تتحرك في الاتجاه الصحيح، حسبما أصر رؤساؤهم زعيما تلو آخر، لكنهم أضافوا بعد ذلك أن الأمر سيستغرق خمس سنوات أو أكثر وهو وقت قد لا يتوفر لديهم إذا ما تغلبت روسيا على أوكرانيا وقوض ترامب هذا التحالف".
وأشار إلى أنه "كان هناك حديث عن عدد الأشهر التي قد يستغرقها إعادة الروس إلى حدود ما قبل 24 فبراير 2022"، منوها إلى "ما ذكره نيكولاي دينكوف، رئيس وزراء بلغاريا، من أن على الأوروبيين أن يستخلصوا ثلاثة دروس من سلسلة الاضطرابات الحالية، أولها أن الحرب في أوكرانيا لم تكن تتعلق فقط بالمناطق الرمادية بين أوروبا وروسيا، بل ما إذا كان من الممكن هزيمة العالم الديمقراطي".
ووفقا لدينكوف فإن "الدرس الثاني هو أن تدرك الدول الأوروبية أن عليها توحيد قواتها في المجال العسكري، وليس فقط في المجال الاقتصادي لبناء قوة الردع الخاصة بها، أما الدرس الثالث فإنه يتعين على القادة الأوروبيين أن يفصلوا احتياجات أوكرانيا من الذخيرة والدفاع الجوي عن أهدافهم الاستراتيجية".
لا التزامات ملموسة
بينما تكرر واشنطن التأكيد على أن التزامها تجاه أوكرانيا لم يتغير تشدد الصحيفة على أنه "لم تكن هناك سوى القليل من المناقشات حول ما يمكن أن يفعله الغرب تجاه روسيا فقد تم فرض كل العقوبات المتاحة عليها تقريباً ولم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم حث الولايات المتحدة والأوروبيين على الاستيلاء على 300 مليار دولار من الأصول التي تركتها روسيا في الخارج بشكل غير حكيم قبل الحرب".
في هذا الصدد نقلت الصحيفة عن ناتالي توتشي، مديرة المعهد الإيطالي للشؤون الدولية قولها إن "بعض الحاضرين في مؤتمر ميونيخ وجدوا أن هذه الالتزامات التي تعهد بها القادة الذين حضروا القمة غير ملهمة، فكامالا هاريس فارغة، وأولاف شولتز هش وفلاديمير زيلينسكي متعب".
كما نقلت الصحيفة عن ستيفن إي. سوكول، رئيس المجلس الأمريكي المعني بألمانيا قوله: "أشعر بالإحباط وخيبة الأمل إلى حد ما بسبب النقاش الدائر هنا كان هناك افتقار إلى الإلحاح وعدم الوضوح بشأن المسار إلى الأمام، ولم أر عرضا قويا للتضامن الأوروبي".
ورأت أن "الأمر الأكثر لفتاً للانتباه في المحادثات حول روسيا كان الاعتراف الأوروبي على نطاق واسع بأن خطط التحديث العسكري في أوروبا، كانت تتحرك ببطء شديد بحيث لا تتناسب مع التهديد الذي تفرضه روسيا الآن".
وأنهت "نيويورك تايمز" بتسليط الضوء على تصريحات ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، التي حذر فيها من أن "أوروبا تظل معتمدة على الولايات المتحدة ومظلتها النووية، وأن دول الناتو الأخرى لن تكون قادرة على سد الفجوة إذا استمرت الولايات المتحدة في حجب مساعداتها العسكرية عن أوكرانيا".