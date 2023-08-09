باكستان.. قرار وشيك بحل البرلمان تمهيدًا لانتخابات يغيب عنها عمران خان

وتواجه باكستان أزمة، منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة، وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذًا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة، لكن وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عامًا، من الترشح للانتخابات.

وينص القانون على إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا من تارخ حلّ البرلمان، لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها مرجح.

وتنتشر منذ أشهر، شائعات حول احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، وتعزز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وقد يمنح إرجاء الانتخابات الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، (حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني)، مهلة لوضع إستراتيجية لمواجهة حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان.

وقال مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن مايكل كوغلمان "في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة إلى المزيد من الغضب الشعبي ويعطي دفعًا لمعارضة عانت من القمع على مدى أشهر".

وأكد بأن الحكومة الانتقالية تواجه مهمة صعبة في الأشهر المقبلة، وسيكون أكبر تحدٍّ أمامها "البقاء في منأى عن الصراع الحزبي وعدم الانجرار إلى المعارك السياسية التي تخاض بين السياسيين والجيش".