نائب إيراني: الحرس الثوري اختبر صاروخًا عابرًا للقارات بنجاح

قال عضو البرلمان الإيراني محسن زنغنه، السبت، إن الحرس الثوري أجرى قبل يومين تجربة ناجحة لصاروخ عابر للقارات، في خطوة اعتُبرت تأكيدًا على مضي طهران في تطوير قدراتها الدفاعية رغم الضغوط والعقوبات الدولية.

وأضاف زنغنه، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن الصاروخ الجديد يُعد من بين أكثر المنظومات الصاروخية تطورًا التي طورتها إيران حتى الآن، مشيرًا إلى أنه اجتاز جميع الاختبارات المقررة بنجاح.

وأكد البرلماني الإيراني أن بلاده لم تتراجع عن برامجها الحيوية، موضحًا أن ثلاث ركائز أساسية تشكل ثوابت السياسة الإيرانية: الاستمرار في تخصيب اليورانيوم دون توقف، رفض تسليم أي من المخزونات النووية للخصوم، والتمسك بالبرنامج الصاروخي.

وأضاف زنغنه أن الهجمات والضغوط التي استهدفت البنية النووية الإيرانية زادت طهران إصرارًا على المضي في سياساتها، محذرًا من أن بعض القوى الدولية تسعى إلى استغلال هذه الظروف لتأزيم المشهد الأمني في المنطقة.

وكانت عدة محافظات إيرانية، بينها غلستان وسمنان وخراسان رضوي، قد شهدت مساء الخميس الماضي مشاهد ضوئية في السماء، تبيّن لاحقًا أنها ناجمة عن إطلاق صاروخ باليستي متطور أجرته قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم تسجيل ثمانية مقاطع مصوّرة توثق لحظة إطلاق الصاروخ وتصاعده في السماء، في مؤشر على ما وصفته المصادر بـ"التقدم النوعي" في القدرات الصاروخية الإيرانية.