logo
العالم

روسيا: مرتزقة كولومبيون ضمن كتيبة أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

روسيا: مرتزقة كولومبيون ضمن كتيبة أوكرانية في دنيبروبيتروفسك
جنود أوكرانيونالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 6:18 م

كشفت مصادر في قوات الأمن الروسي أن نصف الكتيبة 203 من اللواء 113 التابع للقوات الأوكرانية الذين يقاتلون في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، هم مرتزقة من كولومبيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر قوله إن "نصف أفراد الكتيبة 203 التابعة للواء 113 للقوات الأوكرانية هم كولومبيون. ويتمركز اللواء حاليًا بالقرب من مدينة بوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن السفارة الأوكرانية في بيرو، المسؤولة أيضا عن علاقات كييف مع الإكوادور وكولومبيا، تجنّد مرتزقة لهم خبرة في القتال عبر موقعها الإلكتروني للانضمام إلى اللواء الـ25 التابع للقوات الأوكرانية.

وبحسب "نوفوستي" فإن القوات الأوكرانية تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للحرب. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القوات الأوكرانية تعاني من ضعف في تنسيق عملياتها، وأن فرص نجاتها ضئيلة، نظرا إلى شدة هذا النزاع الذي لا يُقارن بصراعات أفغانستان والشرق الأوسط المعتادة.

أخبار ذات علاقة

قوات من الأمن الروسي

الأمن الروسي يعتقل عميلاً رومانياً لصالح أوكرانيا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC