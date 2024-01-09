شويغو: أوكرانيا خسرت قرابة ربع مليون جندي في 2023

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 215 ألفًا من جنوده عام 2023.

وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة إن "مجموعات من القوات الروسية تعمل بشكل منهجي على تقليص القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية. خلال العام الماضي، تجاوزت خسائر العدو 215 ألف شخص و28 ألف قطعة سلاح".

وأكد أن الجيش الروسي يحتفظ بالمبادرة الإستراتيجية على طول خط المواجهة القتالي بأكمله. وفي الوقت نفسه، تعاني القوات الأوكرانية من استنزاف الموارد، ولا توجد نتائج في ساحة المعركة.

وتابع: "نظام كييف يواصل دفع جنوده إلى الذبح، معربًا عن ثقته في أن هذا لن يغير الوضع، بل لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".

وذكر الوزير الروسي: "سنواصل باستمرار تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

كان لدى كييف في عام 2023 آمال كبيرة فيما يتعلق بالهجوم المضاد الذي بدأته في أوائل يونيو الماضي، بمشاركة معدات وقوات غربية بعد أن تم تدريب العديد من الوحدات الأوكرانية في دول الناتو، لكن بعد ثلاثة أشهر من بدء الهجوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تطلب تعبئة ما يصل إلى نصف مليون جندي إضافي.

وفي الشهر ذاته قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون بشأن التعبئة، يقترح، على وجه الخصوص، إلغاء الخدمة العسكرية وتأجيلها للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوثيقة إدراج المواطنين في سجل المدينين لعدم الحضور إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.