النيجر.. اعتراف أممي يحسم معركة الشرعية للمجلس العسكري ضد بازوم

حصل المجلس العسكري الحاكم في النيجر أخيرا على اعتراف الأمم المتحدة، ما يمثّل ضربة قاصمة للرئيس المعزول محمد بازوم الذي خسر معركة الشرعية، وظلّ صامدا متمسكا بمنصبه منذ الإطاحة به قبل نحو خمسة أشهر.

وقالت مجلة "جون أفريك" في تقرير لها، إنه "بعد أشهر من المواجهة بين بازوم وانقلابيي المجلس العسكري اعترفت الأمم المتحدة أخيرًا بالنظام العسكري للجنرال عبد الرحمن تياني كممثل رسمي لنيامي في نيويورك".

وتُعتبر هذه الخطوة "تنصلا آخر من الرئيس المخلوع محمد بازوم، فبعد ما يقرب من خمسة أشهر من الانقلاب الذي أطاح به من السلطة، حقق المنقلبون على حكمه انتصارا دبلوماسيا إضافيا"، وفقا للتقرير.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، اعترف رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بأن حكومة محمد بازوم "تمت الإطاحة بها فعليًّا"، وبالتالي تخلّوا عن مطالب إعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.