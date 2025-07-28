مقتل قيادي بقوات الباسيج جنوب شرقي إيران

أعلنت قوات القدس البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن مقتل جواد كريم، أحد قادة قوات التعبئة "الباسيج"، الذراع العسكري للحرس في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وقال بيان لقوات القدس إن "جواد كريم قُتل في وقت متأخر من مساء الأحد، أثناء أداء واجبه وتأمين السلامة للمصلين أمام مدخل مسجد الإمام هادي في حي شیر آباد بمدينة زاهدان، إثر تعرضه لهجوم مسلح".

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وأكد البيان أن "جهود تحديد هوية واعتقال منفذي هذا الهجوم ما تزال مستمرة"، وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وينشط في إقليم سيستان وبلوشستان جيش العدل البلوشي المعارض، الذي تعتبره طهران منظمة "إرهابية"، إذ يعارض جيش العدل النظام الإيراني، وينفذ هجمات مسلحة تستهدف مؤسسات وأفراد حكوميين.

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وتُعرف هذه المنظمة نفسها باسم "جيش العدالة والمساواة"، وتركز على الدفاع عن حقوق السنة، خاصة في محافظة سيستان وبلوشستان.

وفي هجوم سابق نفذته هذه المنظمة، يوم السبت الماضي، على مبنى القضاء في زاهدان، قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 22 آخرون.