مخاوف من سقوط قتلى بانفجار في منشأة نفطية غينيّة

قال ضابط كبير في شرطة غينيا إن هناك مخاوف من سقوط عدد من القتلى والمصابين في أعقاب انفجار وقع بمنشأة نفطية بالعاصمة كوناكري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأضاف "نعم، هناك قتلى وجرحى" مشيرا إلى أنهم ما زالوا يقومون بإحصاء الضحايا.

وأفاد مراسل لرويترز بأن الانفجار هز منطقة كالوم في وسط كوناكري مما أدى إلى تحطيم نوافذ العديد من المنازل المجاورة ودفع المئات للفرار من المنطقة.

ويمكن رؤية حريق ضخم ودخان أسود يتصاعد من على بُعد عدة أميال بينما هرع رجال الإطفاء إلى المنطقة وغادرت العديد من شاحنات الوقود المستودع سريعا برفقة الجنود والشرطة.

ولم يرد متحدث باسم حكومة غينيا على الفور على طلب للتعقيب.