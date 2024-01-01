لتجنب "الكارثة".. الرئيس الأرجنتيني يدعو لإقرار إصلاحات "فورية"

حذر رئيس الأرجنتين، خافيير مايلي، من مغبة عدم موافقة الكونغرس في بلاده على حزمة الإصلاحات الواسعة والعميقة التي تروج لها حكومته، معتبرا بأن عدم الموافقة على هذه الحزمة سيجعل البلاد تواجه "كارثة ذات أبعاد توراتية"، على حد تعبيره.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإن الرئيس قال في رسالة بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأرجنتينية إن حكومته تفعل ما هو ضروري، مضيفا "ما لم نفعل ما هو ضروري الآن، فإننا نتجه نحو كارثة اقتصادية بحجم لا يعرفه أي أرجنتيني على قيد الحياة".

ودافع "مايلي" عن مشروع القانون الذي تم إرساله إلى الكونغرس قبل أيام، مشيرا إلى أنه يحتوي على إصلاحات واسعة النطاق في مجالات مختلفة.

ويمنح هذا القانون السلطة التنفيذية الصلاحيات اللازمة للتصرف في مواجهة الوضع الطارئ، وتجنب الكارثة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات العميقة في المجالات التجارية والضريبية والإنتاجية والاجتماعية والأمنية والتعليمية.

وأشار "مايلي" إلى أن "البرلمانيين سيكونون قادرين على رفض القانون والاستمرار في النموذج الذي أدى إلى إفقار البلاد على مدى قرن من الزمان أو الموافقة على مبادرة إحداث تغيير عميق".