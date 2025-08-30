لحرمان واتارا من "الرابعة".. 60 مرشحاً لانتخابات الرئاسة في كوت ديفوار

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار، عن تلقيها 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها، في أكتوبر / تشرين الأول المقبل، وذلك وسط تجاذبات دستورية وقانونية.

وتشهد كوت ديفوار، التي تعيش أزمة سياسية مستمرة منذ حوالي 14 عاماً بسبب رفض الرئيس لوران غباغبو، آنذاك، نتائج انتخابات الرئاسة، جدلاً قانونياً ودستورياً حول أهلية واستجابة بعض المرشحين للشروط المفروضة في قانون الانتخابات في البلاد.

ملفات غير محسومة

ويعد الرئيس السابق لوران غباغبو الذي يتزعم، الآن، حزب "الشعوب الأفريقية" من بين أبرز الأسماء التي تقدمت بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن تم استبعاده بسبب إدانات قضائية سابقة، فيما تقدم رئيس حزب "الديمقراطيين" المعارض، تيجان تيام، بترشحه، لكنه رفض بسبب جدل حول جنسيته الفرنسية، لكن المجلس الدستوري سيبت في ترشح تيام وأيضاً غباغبو.

وعلّق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد الحاج عثمان، على الأمر بالقول إن: "هذه الانتخابات هي أكثر الاستحقاقات إثارةً للجدل في كوت ديفوار، حيث تشهد البلاد تهافتاً كبيراً على الترشح دون حسم في من يحق لهم ذلك وهو ما يجعل الكثير من الملفات غير محسومة".

وأوضح الحاج عثمان في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّه :"من المحتمل أن يتمّ حسم هذا الجدل من خلال الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة في العاشر من سبتمبر / أيلول المقبل، لكن أعتقد أن التجاذب والسجالات لن تنتهي وقد يرفض تيام أو غباغبو نتائج الانتخابات في حال تم استبعادهما نهائياً".

وشدّد على أنّ "المشهد السياسي في كوت ديفوار بات معقّداً، خاصة أن هناك شخصيات مثيرة للجدل مثل زوجة غباغبو التي أعلنت هي الأخرى دخولها السباق الرئاسي، وهو ما ينذر باستحقاق حامي الوطيس، وربما لن ينتهي بمجرد إعلان القائمة الأولية للمرشحين أو إجراء الانتخابات وحتى الإعلان عن نتائجها".

ولاية رابعة لـ"واتارا"

بموازاة ذلك، أعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا ترشحه لولاية رئاسية رابعة وسط انتقادات من المعارضة التي ترى أنه لا يحق له الترشح دستورياً.

وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إيريك إيزيبا، إن "كثرة الترشحات لا تثير القلق في كوت ديفوار لأن المجلس الدستوري سيحسم الجدل ويقوم بغربلة لتلك الأسماء، وهذه الكثرة تعكس بالفعل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، وحالة الانفتاح التي تعرفها البلاد، وهو انفتاح محل إشادة إقليمية وحتى دولية".

وتابع إيزيبا في تصريح لـ "إرم نيوز": "لكن في المقابل أعتقد أن حظوظ الرئيس الحسن واتارا للفوز بولاية رابعة قوية، ففي عهدته تمكنت الحكومة من إرساء الاستقرار في منطقة تشهد اضطرابات متزايدة حتى أن بعض القوى الدولية ترى أن كوت ديفوار نموذج يحتذى به في ذلك".

وأنهى قائلاً إن"هذه الانتخابات لن تشهد توترات كبيرة أو خروقات، لأن السلطات تمسك بزمام الأمور، ومفوضية الانتخابات المستقلة أثبتت، منذ سنوات، قدرة عالية على تنظيم هكذا استحقاقات" وفق تقديره.