"الغارديان": السنوار أشرف مباشرة على "صفقة التبادل"
كشفت مصدر بريطاني معلومات عن كواليس المفاوضات السرية التي قادت لصفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حماس أرسلت إشارات أولى على اهتمامها بصفقة الرهائن بعد أيام قليلة فقط من هجومها الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الصحيفة "تواصلت الحكومة القطرية مع البيت الأبيض للتعبير عن اهتمام حماس بالمفاوضات، واقترحت إنشاء خلية مخصصة تضم مجموعة من الممثلين الأمريكيين والقطريين والإسرائيليين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبار."
وأفاد بأن "جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي كلَّف منسق شؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وجوش غيلتزر، نائب مستشار البيت الأبيض، بتشكيل الخلية، التي ظلت "سرية" عن بقية الإدارة الأخرى بناء على إصرار إسرائيلي وقطري.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز بايدن وفريقه كان ينصب بشكل خاص على 10 مواطنين أمريكيين لم يتم التعرف عليهم ويفترض أنهم من بين الرهائن.
وأضافت أن إطلاق حماس سراح رهينتين أمريكيتين في الـ20 من أكتوبر، واثنين من الإسرائيليين بعد أربعة أيام كان "محاولة لبناء الثقة" وبمثابة "دليل " على أن قطر يمكنها إطلاق سراح الرهائن كما وعدت من خلال الخلية المشتركة.
وقالت الصحيفة إن "الحديث عن تبادل الرهائن بدأ قبل هجوم إسرائيل البري على القطاع ولكن وفقًا لمسؤولين أمريكيين فقد تم تعديل خطة الهجوم البري ليتم تنفيذها على مراحل بحيث يمكن إيقافها مؤقتًا إذا تم التوصل إلى اتفاق".
وتابعت "بمجرد إطلاق الهجوم البري، كرر يحيى السنوار عرضه، حتى أنه أشار إلى أنه سيقبل وقف إطلاق نار أقصر، وأعرب علنًا عن استعداده للتوصل إلى اتفاق في الـ28 من أكتوبر، وظل نتنياهو حذرًا، مدركًا تمام الإدراك في ذلك الوقت أن أي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم ائتلافه الحكومي اليميني وربما إسقاط حكومته".
وأضافت الصحيفة أنه "بعد أن تسبب قصف مخيم جباليا للاجئين على مدى ثلاثة أيام من الـ31 من أكتوبر إلى الـ2 من نوفمبر في وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين، قطعت حماس محادثات تبادل الأسرى مؤقتًا، لكن مقاطعتها لم تستمر سوى بضعة أيام".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله "حتى عندما كان السنوار مستعدًا للتحدث، كان الحوار بطيئًا، لأنه كان ينقل رسائل على مذكرات مكتوبة بخط اليد بدلًا من المخاطرة بالاتصالات الإلكترونية".
نتنياهو يواجه ضغوطًا متصاعدة
وأكدت الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو تعرَّضت لضغوط حادة ومتصاعدة سواء كان ذلك خارجيًّا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو داخليًّا من عائلات الرهائن والمتعاطفين معهم والذين شنوا حملة رأي عام لا هوادة فيها لوضع ملف الأسرى أولًا.
وفي الـ13 من أكتوبر الماضي أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة عبر تطبيق زووم (Zoom) مع عائلات الأسرى، وقال مسؤول كبير في الإدارة إن زملاءه في المكالمة وصفوا الأمر بأنه "واحد من أكثر الأشياء المؤلمة التي مروا بها خلال فترة وجودهم هنا".
وأضاف "عندما زار بايدن إسرائيل بعد خمسة أيام، التقى بعائلات الرهائن بشكلٍ شخصي، وكان إطلاق سراحهم محورًا أساسيًّا في لقائه مع نتنياهو، مشيرة إلى أن بادين أدرج ثلاثة أمريكيين في الاتفاق النهائي يوم الأربعاء.
وتابعت تقول "إلى جانب التزام بايدن الشخصي بملف الأسرى رأى البيت الأبيض في قضية الرهائن الطريق الأكثر ترجيحًا لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتخفيف هجومها على غزة، الذي سوّى أحياء سكنية بأكملها بالأرض وقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين".
تعمق الانقسامات داخل إسرائيل
وتضيف الصحيفة أنه "منذ بداية الشهر الجاري كانت الانقسامات تتسع بشكل واضح داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأن النقطة الشائكة بالنسبة للإسرائيليين في صفقة تبادل الأسرى ظلت غياب قائمة من حماس تضم أسماء المحتجزين لديها".
وقالت حماس إنها لم تكن قادرة على تقديم كل هذه التفاصيل دون توقف القتال، وأفادت الصحيفة بأن العديد من الرهائن كانوا محتجزين لدى جماعات أخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وبأن الرهائن "لم يعودوا تحت سيطرة حماس المباشرة."
وتابعت "في الـ12 من نوفمبر الجاري اتصل بايدن بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في محاولة لكسر الجمود، وأصر على ضرورة تقديم معلومات تعريفية عن الرهائن وبعد وقت قصير من هذه المكالمة، قدمت حماس بيانات عن أول 50 رهينة قالت إنه سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من أي صفقة".
وقالت إن "إدارة بايدن زادت الضغط بشكل مطرد على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق، مع التأكيد على استمرارية زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى تل أبيب لدرجة أن دبلوماسيًّا أمريكيًّا وصف ما يجري بقوله في ذلك الوقت "سنظل في وجوههم" في إشارة إلى الإسرائيليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن شددت لهجتها وبشكل علني بشأن العواقب الإنسانية للهجوم الإسرائيلي "وابتعدت" عن نتنياهو بإصرارها على أن تدير السلطة الفلسطينية غزة في مرحلة ما بعد الحرب، كما أعلنت فرض حظر على تأشيرات الدخول على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأفادت بأن المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قال الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية لن تدعم توسيع الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة "في غياب خطة واضحة المعالم لكيفية حماية حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين انضموا إلى سكان غزة الموجودين هناك لأن الإسرائيليين طلبوا منهم المغادرة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحلول منتصف نوفمبر الجاري كان الأمريكيون "يدفعون بابًا مفتوحًا" إذ أصبح نتنياهو أكثر تقبلاً للصفقة وعندما زار كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك، نتنياهو في الـ١٥ من نوفمبر، أمسك نتنياهو ماكغورك من ذراعه وقال له "نحن بحاجة لهذه الصفقة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن ما مهد لموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على صفقة الرهائن هو تغير الحسابات السياسية في إسرائيل حيث أصبح أقارب الرهائن أكثر صخباً وأكثر نشاطًا داخل إسرائيل، وبلغت ذروة هذه الجلبة، بعد مقابلة متلفزة مع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير؛ ما ساعد على عزل المتطرفين ومهد الطريق أمام تصويت مجلس الوزراء لصالح الصفقة صباح الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوصل إلى "النص النهائي" في الدوحة في الـ18 من نوفمبر بين ماكغورك ورئيس الوزراء القطري، الذي مرر النص إلى حماس، وفي اليوم التالي، ذهب ماكغورك إلى القاهرة للقاء رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، لتلقي رد حماس وإجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة.
ويقول دبلوماسيون أمريكيون إنهم يأملون في إمكانية استخدام الهدنة لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة بشكل كبير وسط آمال في أن يؤدي ذلك إلى وقف طويل لإطلاق النار.
في المقابل نقلت الصحيفة عن مصدر كان على اتصال منتظم بالدوحة قوله إن "كل من تحدثنا إليه يعتقد أنه بعد هذه الهدنة، سوف يصبح الأمر أكثر سوءًا".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية