"الغارديان": السنوار أشرف مباشرة على "صفقة التبادل"

كشفت مصدر بريطاني معلومات عن كواليس المفاوضات السرية التي قادت لصفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حماس أرسلت إشارات أولى على اهتمامها بصفقة الرهائن بعد أيام قليلة فقط من هجومها الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب الصحيفة "تواصلت الحكومة القطرية مع البيت الأبيض للتعبير عن اهتمام حماس بالمفاوضات، واقترحت إنشاء خلية مخصصة تضم مجموعة من الممثلين الأمريكيين والقطريين والإسرائيليين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبار."

وأفاد بأن "جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي كلَّف منسق شؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وجوش غيلتزر، نائب مستشار البيت الأبيض، بتشكيل الخلية، التي ظلت "سرية" عن بقية الإدارة الأخرى بناء على إصرار إسرائيلي وقطري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز بايدن وفريقه كان ينصب بشكل خاص على 10 مواطنين أمريكيين لم يتم التعرف عليهم ويفترض أنهم من بين الرهائن.

وأضافت أن إطلاق حماس سراح رهينتين أمريكيتين في الـ20 من أكتوبر، واثنين من الإسرائيليين بعد أربعة أيام كان "محاولة لبناء الثقة" وبمثابة "دليل " على أن قطر يمكنها إطلاق سراح الرهائن كما وعدت من خلال الخلية المشتركة.

وقالت الصحيفة إن "الحديث عن تبادل الرهائن بدأ قبل هجوم إسرائيل البري على القطاع ولكن وفقًا لمسؤولين أمريكيين فقد تم تعديل خطة الهجوم البري ليتم تنفيذها على مراحل بحيث يمكن إيقافها مؤقتًا إذا تم التوصل إلى اتفاق".

وتابعت "بمجرد إطلاق الهجوم البري، كرر يحيى السنوار عرضه، حتى أنه أشار إلى أنه سيقبل وقف إطلاق نار أقصر، وأعرب علنًا عن استعداده للتوصل إلى اتفاق في الـ28 من أكتوبر، وظل نتنياهو حذرًا، مدركًا تمام الإدراك في ذلك الوقت أن أي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم ائتلافه الحكومي اليميني وربما إسقاط حكومته".

وأضافت الصحيفة أنه "بعد أن تسبب قصف مخيم جباليا للاجئين على مدى ثلاثة أيام من الـ31 من أكتوبر إلى الـ2 من نوفمبر في وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين، قطعت حماس محادثات تبادل الأسرى مؤقتًا، لكن مقاطعتها لم تستمر سوى بضعة أيام".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله "حتى عندما كان السنوار مستعدًا للتحدث، كان الحوار بطيئًا، لأنه كان ينقل رسائل على مذكرات مكتوبة بخط اليد بدلًا من المخاطرة بالاتصالات الإلكترونية".

نتنياهو يواجه ضغوطًا متصاعدة

وأكدت الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو تعرَّضت لضغوط حادة ومتصاعدة سواء كان ذلك خارجيًّا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو داخليًّا من عائلات الرهائن والمتعاطفين معهم والذين شنوا حملة رأي عام لا هوادة فيها لوضع ملف الأسرى أولًا.