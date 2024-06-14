فرنسا.. زعيم اليمين المتطرف يتعهد بترحيل "الإسلاميين الأجانب"
تعهد رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، بترحيل "الإسلاميين الأجانب"، في حال انتخابه رئيسا لوزراء البلاد، بعد الانتخابات التي ستُجرى نهاية الشهر الجاري.
وقال بارديلا، في لقاء مع قناة "BFM TV"، إنه سيسعى لتمرير قانون جديد للهجرة في البرلمان خلال الأسابيع الأولى من ولايته؛ بهدف ترحيل من وصفهم بـ"المجرمين والإسلاميين الأجانب".
كما أكد أن قضية الهجرة وضبط الحدود ستكون واحدة من أولوياته في حال انتخابه رئيسا للوزراء، معربا عن رفضه لأن تكون فرنسا "دولة للهجرة الجماعية".
ولفت السياسي اليميني إلى أنه سيعمل أيضا على إلغاء حق الحصول على الجنسية الفرنسية بالولادة.
وحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد الماضي، الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ودعا إلى انتخابات مبكرة، في خطوة تهدد بوصول اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا للمرة الأولى عبر صناديق الاقتراع.
وجاء قرار ماكرون بعد أن حصل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف على 31.5% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، ليحل في المرتبة الأولى، تاركا وراءه حزب "النهضة" الرئاسي في المركز الثاني بحصوله على 15.2% من الأصوات.