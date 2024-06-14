فرنسا.. زعيم اليمين المتطرف يتعهد بترحيل "الإسلاميين الأجانب"

تعهد رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، بترحيل "الإسلاميين الأجانب"، في حال انتخابه رئيسا لوزراء البلاد، بعد الانتخابات التي ستُجرى نهاية الشهر الجاري.

وقال بارديلا، في لقاء مع قناة "BFM TV"، إنه سيسعى لتمرير قانون جديد للهجرة في البرلمان خلال الأسابيع الأولى من ولايته؛ بهدف ترحيل من وصفهم بـ"المجرمين والإسلاميين الأجانب".

كما أكد أن قضية الهجرة وضبط الحدود ستكون واحدة من أولوياته في حال انتخابه رئيسا للوزراء، معربا عن رفضه لأن تكون فرنسا "دولة للهجرة الجماعية".

ولفت السياسي اليميني إلى أنه سيعمل أيضا على إلغاء حق الحصول على الجنسية الفرنسية بالولادة.