فانس: مهمة ترامب إعادة السلام إلى أوروبا

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغه بأن مهمته هي إعادة السلام إلى أوروبا.

وأضاف فانس، في كلمة أمام جنود أمريكيين بقاعدة عسكرية في إنجلترا: "لقد تحدثت معه للتو.. وقال بكل بساطة إننا سنجعل مهمتنا كإدارة هي إحلال السلام في أوروبا مرة أخرى"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتحدث فانس، بعد حضوره اجتماعًا عبر الإنترنت، مع ترامب وقادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وعُقد الاجتماع قبل يومين من لقاء ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.