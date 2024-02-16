مصلحة السجون الروسية تعلن وفاة المعارض أليكسي نافالني

أعلنت مصلحة السجون الروسية، اليوم الجمعة، وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأفادت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية أن نافالني توفي في السجن وأن السلطات المعنية تعمل على تحديد أسباب الوفاة.

وجاء في بيان إدارة السجون "اليوم في السجن الإصلاحي رقم 3، شعر المدان نافالني بوعكة وهو يسير وفقد وعيه على الفور".

وأضاف البيان "أطباء السجن وصلوا على الفور وتم استدعاء فريق طبي للطوارئ".

وبحسب إدارة السجون "تم إجراء كافة إجراءات الإنعاش اللازمة، إلا أنها لم تسفر عن نتائج إيجابية، وأكد أطباء الطوارئ وفاة المحكوم عليه، وجار تحديد أسباب الوفاة".