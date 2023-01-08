أنصار رئيس البرازيل السابق يقتحمون الكونغرس وقصر الرئاسة

وأظهرت لقطات تناقلها الإعلام المحلي وغرد بها مستخدمو "تويتر"، قيام عدد من أنصار الرئيس السابق بتكسير للزجاج وتحطيم للطاولات في مبنى الكونغرس، في حين قام آخرون بسرقة بعض المحتويات من داخل المبنى.

واقتحم أنصار بولسونارو أيضا مواقف السيارات في قصر بلانالتو الرئاسي، الذي يعد المقر الرسمي لرئيس البلاد.

وحسب الإعلام المحلي، نقلا عن مسؤولين، فإن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حاليا في ساو باولو.