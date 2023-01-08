أنصار رئيس البرازيل السابق يقتحمون الكونغرس وقصر الرئاسة
اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم الأحد، مبنى الكونغرس وقصر الرئاسة في برازيليا إضافة إلى عدد من الوزارات، وأظهرت لقطات تناقلها الإعلام المحلي، قيام عدد من أنصار الرئيس السابق بتكسير الزجاج وتحطيم الطاولات في مبنى الكونغرس، في حين قام آخرون بسرقة بعض محتويات المبنى.
اقتحم أنصار بولسونارو مواقف السيارات في قصر بلانالتو الرئاسي، الذي يعد المقر الرسمي لرئيس البلاد.
وسائل إعلام محلية
وأظهرت لقطات تناقلها الإعلام المحلي وغرد بها مستخدمو "تويتر"، قيام عدد من أنصار الرئيس السابق بتكسير للزجاج وتحطيم للطاولات في مبنى الكونغرس، في حين قام آخرون بسرقة بعض المحتويات من داخل المبنى.
واقتحم أنصار بولسونارو أيضا مواقف السيارات في قصر بلانالتو الرئاسي، الذي يعد المقر الرسمي لرئيس البلاد.
وحسب الإعلام المحلي، نقلا عن مسؤولين، فإن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حاليا في ساو باولو.