الإمارات تعلن عن تعهدات طموحة بشأن المناخ والسلام والأمن

أعلنت كلٌّ من الإمارات، ومالطا، وموزمبيق، وسويسرا، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن سلسلة من التعهدات للنهوض بنهج متسق وقادر على الاستجابة، وقائم على الأدلة بشأن المناخ والسلام والأمن.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تعمل التعهدات الخمسة عشر التي تغطي مجموعة من وظائف المجلس، على تحقيق هدف الدول الأعضاء المشترك لتمكين المجلس من التصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ التي تؤثر على ولايته المتمثلة بصون السلم والأمن الدوليين.