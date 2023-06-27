بوتين مخاطبا الجيش: لقد أوقفتم الحرب الأهلية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، في خطاب موجه للجيش، إن المدافعين الحقيقيين في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات، وإلا لكانت النتيجة هي الفوضى.

وأضاف بوتين: "لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل وتصرفتم بوضوح وانسجام".

وتابع الرئيس الروسي: " لم يكن علينا إخراج الوحدات القتالية من مناطقنا أثناء محاولة التمرد".

وقال بوتين: "الطيارون القتلى قاموا بواجبهم بشرف يوم 24 يونيو".

وطلب الرئيس الروسي خلال الكلمة الوقوف دقيقة صمت تكريمًا لذكرى قتلى 24 يونيو.

وأضاف: "الشعب والجيش والأمة لم يقفوا مع المتمردين.. تصميمكم وشجاعتكم ووحدة المجتمع لعبت دورًا حاسمًا في قمع التمرد".

وشكر بوتين جميع أفراد القوات المسلحة وأجهزة الأمن والمخابرات "على شجاعتهم وبسالتهم وولائهم لشعب روسيا".

وفي وقت سابق أعلن الكرملين، أن الرئيس بوتين سيلقي خطابًا أمام أفراد من وحدات الجيش الروسي والحرس الوطني وقوات الأمن وغيرهم ممن شاركوا في حفظ النظام أثناء تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية دورية، إن "بوتين سيعقد اجتماعات فردية مع بعض ضباط الجيش، وسيتحدث إلى رؤساء وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الثلاثاء".