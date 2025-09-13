الأضخم في نيوزيلندا.. أوكلاند تشهد مسيرة حاشدة مؤيدة لغزة (فيديو)

شارك عشرات الآلاف في مسيرة مؤيدة لفلسطين في "أوكلاند"، أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم السبت، في حين قال منظموها إنها أكبر مسيرة من نوعها منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت مجموعة "أوتياروا من أجل فلسطين" إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في "مسيرة من أجل الإنسانية" في وسط أوكلاند صباح اليوم السبت. وقدرت الشرطة النيوزيلندية عدد الحضور بنحو 20 ألف شخص.

وقالت آرام راتا، المتحدثة باسم المجموعة، إنها أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع في غزة، عندما بدأت إسرائيل حربها على غزة بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت السلطات الفلسطينية إن أكثر من 64 ألف شخص قُتلوا في الصراع في غزة، في حين تقول المنظمات الإنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع.

وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية العامة أن الكثير من المشاركين في الاحتجاج اليوم السبت رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات من بينها "لا تطبيع للإبادة الجماعية".

وقالت راتا إن المنظمين، بعد مسيرة أغلقت جسر ميناء سيدني الشهير في أغسطس/ آب، أرادوا إغلاق جسر رئيسي في المدينة مع مسيرة السبت، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن تلك الخطط، الجمعة، بسبب الرياح القوية.

وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي اعتقالات في المسيرة وإنها أعادت فتح الطرق.

وأوضحت مجموعة "أوتياروا من أجل فلسطين"، أنها تريد من الحكومة الائتلافية في نيوزيلندا المنتمية إلى يمين الوسط فرض عقوبات على إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد وصف في أغسطس/ آب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، بما في ذلك نقص المساعدات الإنسانية، بأنها "مروعة جدا"، وتدرس نيوزيلندا ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية.

ولم يردّ المجلس اليهودي النيوزيلندي، وهو هيئة تمثل حوالي 10 آلاف يهودي يعيشون في البلاد، حتى الآن على طلب للتعليق على المسيرة.