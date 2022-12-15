مسؤول أوكراني: روسيا تهاجم البنية التحتية الحيوية في خاركيف
قال رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية، إيهور تيريخوف، إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية الحيوية في المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا، اليوم الخميس؛ ما تسبب في عدة انفجارات.
وكتب رئيس البلدية عبر تطبيق "تيليغرام": "انفجارات في خاركيف، العدو يستهدف منشآت البنية التحتية، أطلب من الجميع توخي أقصى درجات الحذر والبقاء في الملاجئ إن أمكن".
وأمس الأربعاء، قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية أسقطت 13 طائرة مُسيرة، مع شن روسيا أول هجوم كبير بطائرات مُسيرة على العاصمة كييف خلال أسابيع وبحث الولايات المتحدة إرسال منظومتها المتقدمة للدفاع الجوي (باتريوت) لمساعدة أوكرانيا.
ولا تجري محادثات سلام لإنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل ألوف وتشريد ملايين وحوّل مدنًا إلى أطلال.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، هذا الأسبوع، إلى بدء الانسحاب بحلول عيد الميلاد كخطوة أولى نحو اتفاق السلام.
وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "غير مطروح".