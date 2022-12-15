مسؤول أوكراني: روسيا تهاجم البنية التحتية الحيوية في خاركيف

قال رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية، إيهور تيريخوف، إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية الحيوية في المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا، اليوم الخميس؛ ما تسبب في عدة انفجارات.

وكتب رئيس البلدية عبر تطبيق "تيليغرام": "انفجارات في خاركيف، العدو يستهدف منشآت البنية التحتية، أطلب من الجميع توخي أقصى درجات الحذر والبقاء في الملاجئ إن أمكن".