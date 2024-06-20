نتنياهو يرد على واشنطن: نحتاج أسلحتكم لخوض حرب وجودية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن بلاده تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية في "حرب من أجل وجودها"، وذلك في رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة.

وقال نتنياهو في بيان، "أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج إليه في حرب (تخوضها) من أجل وجودها"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي "الأولوية" لأوكرانيا في تقديم أنظمة الدفاع الجوي، وأنها سترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة إليها لأوكرانيا قبل أي دولة أخرى قدمت طلبات بذلك، وهو قرار وصفه بأنه "صعب، لكنه ضروري".