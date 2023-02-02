إيران.. السجن 5 سنوات لناشطَين على "إنستغرام"
قالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، مساء الأربعاء، أن محكمة الثورة في طهران حكمت بالسجن على ناشطَين 5 سنوات لكل منهما بتهمة "العمل ضد الأمن القومي" خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.
وأضافت الوكالة أنه "حُكم على أستياج حقيقي وخطيبها أمير محمد أحمدي - ناشطي إنستغرام - بالسجن 5 سنوات".
مشيرة إلى أن "أستياج حقيقي وأمير محمد أحمدي نشطا من خلال إنشاء صفحة على إنستغرام، ولدى الصفحة مليون متابع واستخدما صفحتهما للترويج للاحتجاجات والإضراب، بما في ذلك الإضراب في أواخر أكتوبر الماضي".
وأوضحت أنه "بعد هذه الأنشطة وجَّه المسؤولون الأمنيون تحذيرات لهذين الاثنين، بأنه من خلال تكرار أفعالهما في نشر الدعوة للإضراب، تم القبض عليهما أخيرًا في الأول في نوفمبر الماضي".
وتابعت: "بعد اعتقالهما والتحقيق الأولي معهما، تمت إدانتهما من قبل محكمة الثورة في طهران بالتجمهر والتواطؤ ضد أمن البلاد".
وقالت السلطات القضائية أن "الشخصين نشطا أيضًا على تويتر ويوتيوب ونشرا محتويات ضد الدولة، وحثا الناس على الاحتجاجات".
ومؤخرًا جرى تداول مقطع فيديو لأمير محمد أحمدي وخطيبته وهما يرقصان في "ساحة الثورة" وسط طهران.
وشهدت إيران، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات شعبية كبيرة على خلفية وفاة الشابة الكردية مسها أميني في طهران على أيدي قوات الشرطة.
واسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال قرابة 20 ألفًا، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الإيرانية.