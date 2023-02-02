إيران.. السجن 5 سنوات لناشطَين على "إنستغرام‎‎"

قالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، مساء الأربعاء، أن محكمة الثورة في طهران حكمت بالسجن على ناشطَين 5 سنوات لكل منهما بتهمة "العمل ضد الأمن القومي" خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وأضافت الوكالة أنه "حُكم على أستياج حقيقي وخطيبها أمير محمد أحمدي - ناشطي إنستغرام - بالسجن 5 سنوات".

مشيرة إلى أن "أستياج حقيقي وأمير محمد أحمدي نشطا من خلال إنشاء صفحة على إنستغرام، ولدى الصفحة مليون متابع واستخدما صفحتهما للترويج للاحتجاجات والإضراب، بما في ذلك الإضراب في أواخر أكتوبر الماضي".