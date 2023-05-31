اجتماع سري .. كواليس غرق قارب عملاء الموساد في إيطاليا

تتواصل تداعيات حادثة غرق القارب السياحي في بحيرة "ماجوري" الإيطالية، التي راح ضحيتها 4 أشخاص، حيث نشرت صحف إيطالية، مساء الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول الحادثة متحدثة عن اجتماع سري "عالي المستوى" كان يجري بين عناصر من الاستخبارات الإيطالية والإسرائيلية على متن القارب لحظة انقلابه.

ويثير "حادث ماجوري" تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء حادث القارب، خاصة بعدما نفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية المعلومات التي ذكرت أن "الحاضرين كانوا يحتفلون بعيد ميلاد أحد الركاب"، قائلة إن "لقاء بين وكلاء استخبارات الإيطالية والإسرائيلية كان يجري لحظة وقوع الحادث".

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن رئيس منطقة "لومبارديا" أتيليو فونتانا، مساء الأحد، عن أن "حادثا خطيرا جدًّا نجم عن زوبعة في البحيرة أدى إلى مقتل 4 أشخاص".