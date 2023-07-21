موسكو تتهم واشنطن بالتشويش على مقاتلة روسية فوق سوريا‎

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الخميس عن الأدميرال أوليج جورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قوله إن طائرة عسكرية روسية تعرضت للتشويش من أنظمة توجيه أمريكية.

وقال جورينوف إن المقاتلة الروسية تعرضت لأنظمة توجيه لطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، خلال دورية روتينية فوق الحدود الجنوبية لسوريا.

وقال جورينوف إن طائرات "إف-16" أثرت على الطائرة الروسية بأنظمة التوجيه لديها، موجهاً اتهامات جديدة بأن طيارين تابعين للتحالف انتهكوا المجال الجوي السوري عدة مرات خلال اليوم الماضي.

وتدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية عام 2015، مما أدى إلى قلب الموازين لصالح الرئيس بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين وسعت موسكو منشآتها العسكرية في البلاد بقاعدة جوية دائمة، كما أن لديها قاعدة بحرية هناك.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا في مواجهة تنظيم داعش، ونفذت ضربات جوية في سوريا هذا العام.