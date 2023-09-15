ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ"احتجاز" السفير الفرنسي في نيامي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيت "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتًا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".
وقال ماكرون، خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".
وأضاف أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم، في الـ26 من تموز/يوليو الماضي، "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية.