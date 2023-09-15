ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ"احتجاز" السفير الفرنسي في نيامي

وقال ماكرون، خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".

وأضاف أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم، في الـ26 من تموز/يوليو الماضي، "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية.