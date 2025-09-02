روسيا والصين توقعان 20 وثيقة تعاون في مجالات عدة

وقعت الصين وروسيا أكثر من 20 وثيقة للتعاون الثنائي، عقب محادثات الوفدين في بكين تغطي مجالات: الطاقة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والتفتيش، والحجر الصحي، والرعاية الصحية، والبحث العلمي، والتعليم، والإعلام.

ووفق التلفزيون الصيني فإن البيان الختامي للاجتماع لم يتضمن أي ذكر لمناقشة الأزمة الأوكرانية أو قمة ألاسكا.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الروسي فلادمير بوتين على أهمية تنسيق المواقف بشأن القضايا الجوهرية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة لدعم شراكتها الاستراتيجية مع الصين وتعزيز العلاقات معها.

ويجري بوتين حاليا زيارة للصين ويعتزم حضور عرض عسكري غدا الأربعاء إلى جانب نظيره الصيني.