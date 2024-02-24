ترامب يدعو مناصريه لـ"سحق" هايلي في كارولاينا الجنوبية

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنصاره إلى التعبئة بقوّة خلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبيّة السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب لأنصاره، خلال تجمّع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد: "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".

ولم يتبقَّ سوى مرشّحَيْن بارزين في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصيّة واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وترامب هو المرشّح الأوفر حظا في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبيّة.