الملك تشارلز يزور فرنسا في 20 سبتمبر

قالت صحيفة "سود أويست"، الأحد، بأن زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا ستتم في 20 أيلول/سبتمبر بعد أن كانت أرجئت في نهاية آذار/مارس بسبب خطر اندلاع أعمال عنف في خضم احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد الفرنسي.

واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 آذار/مارس الماضي إلى إعلان تأجيل زيارة الملك البريطاني قبل يومين فقط من وصوله. وكانت فرنسا شهدت وقتذاك تاسع أيام التظاهرات المعارضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما كان مقرراً تنظيم يوم عاشر من الاحتجاجات خلال زيارة الدولة.

ويومها ذكرت لندن أن باريس هي التي طلبت إرجاء هذه الرحلة التي كانت ستشكل أول محطة رسمية للملك إلى الخارج منذ توليه العرش.

واستنادا إلى "سود أويست" فإن زيارة تشارلز الثالث وعقيلته كاميلا إلى فرنسا ستتم في موعد قريب من 20 أيلول/سبتمبر على أن تشمل إضافة إلى باريس، محطة في بوردو في الثاني والعشرين منه.