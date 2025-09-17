logo
العالم

حظر تجنيد الفتيات.. فتوى دينية تزيد تفاقم أزمة موارد الجيش الإسرائيلي

فتاة في صفوف الجيش الإسرائيليالمصدر: رويترز
محمد نعيم
محمد نعيم

أصدرت مجموعة من حاخامات كتلة "الصهيونية الدينية" فتوى دينية، تحظر بها تجنيد الفتيات في الجيش الإسرائيلي تحت أي ظروف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فتوى الحاخامات جاءت في سياق رسالة، حذروا فيها مديري الكليات والمدارس الثانوية في القطاع القومي الحكومي من قبول طالبات، تنتمين إلى منظمات تشجِّع على تجنيد الفتيات في الجيش الإسرائيلي.

 وتتزامن الفتوى مع شكوى نقص حاد في موارد الجيش الإسرائيلي البشرية، وتأكيد رئيس إدارة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي، دادو بار خليفة، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي بات في حاجة ماسَّة إلى ما بين 11 و12 ألف جندي إضافي".  

ووفقًا للصحيفة العبرية، نصت رسالة الحاخامات التي جاءت مع بداية العام الدراسي في الجامعات على أن "مجرد تشجيع التجنيد الإجباري للفتيات، يؤثر سلبًا على قدرة الجيش القتالية".

وأضاف معدو الفتوى أن "الجيش الإسرائيلي لم يقم في تأسيسه على تلبية أيدلوجيات تقدمية، وإنما ينبغي تركيزه فقط على الانتصار، وإنقاذ الأرواح، وإحلال السلام لشعب إسرائيل".

ولاحتواء رودو معارضة للفتوى، وتبريرها بأدوار الفتيات الاستثنائية في معارك اليهود التاريخية، لم ينف الحاخامات في الرسالة هذه الأدوار، لكنهم أكدوا في المقابل أن "ذلك لا يبرر إلحاق الفتيات بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

