بوتين: الوضع في أوكرانيا مسألة "حياة أو موت" بالنسبة لروسيا

وقال بوتين في المقابلة التي نُشر جزء منها على قناة الصحفي على تليغرام "بالنسبة إليهم، يعد هذا تحسنًا في موقفهم التكتيكي. لكن بالنسبة لنا، هذا هو القدر، إنها مسألة حياة أو موت. أردت من الأشخاص الذين يستمعون إلى هذا أن يفهموا ذلك. هل نجحت في ذلك أو لا، لست أنا الذي يحكم".

وأوضح الرئيس الروسي أن الجزء من مقابلته مع كارلسون، والذي يتحدث فيه عن أصول الدولة الروسية، لن يكون من السهل على المشاهدين الغربيين إدراكه، لكن من المهم أن يستطيع أولئك الذين في الخارج أن يفهموا كيف تفكر روسيا.

وأضاف بوتين "أن جذور الدولة الروسية، أعمق بكثير، لكنني قدمت النظرية الأكثر شهرة عن الأصل النورماندي، والأمر لم يكن سهلاً بالنسبة للمستمع والمشاهد الغربي - خاصة بالنسبة للأمريكيين. فتاريخ الولايات المتحدة يعود إلى ما يزيد قليلاً على 300 عام، وأنا بدأت من عام 862.

ونشر كارلسون، ليلة الـ9 من شباط/ فبراير، مقابلته مع الرئيس بوتين، التي استمرت أكثر من ساعتين، وتم تخصيص جزء كبير منها للصراع الأوكراني وعلاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلف الناتو والغرب بشكل عام.