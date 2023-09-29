"فاغنر".. عودة الابن الضال إلى الخدمة

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من العقيد المتقاعد أندريه تروشيف، الذي يعتبر خليفة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، البدء في تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين عقد اجتماعًا في الكرملين مع تروشيف، اليوم الجمعة، بحضور نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "أندريه تروشيف، أود أن أبدأ اجتماعنا بمحادثة معك، في الاجتماع الأخير، تحدثنا عن حقيقة أنك منخرط في تشكيل وحدات تطوعية يمكنها أداء مهام قتالية مختلفة، في المقام الأول، بالطبع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".