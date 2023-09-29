"فاغنر".. عودة الابن الضال إلى الخدمة
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من العقيد المتقاعد أندريه تروشيف، الذي يعتبر خليفة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، البدء في تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.
وقال الكرملين في بيان إن بوتين عقد اجتماعًا في الكرملين مع تروشيف، اليوم الجمعة، بحضور نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "أندريه تروشيف، أود أن أبدأ اجتماعنا بمحادثة معك، في الاجتماع الأخير، تحدثنا عن حقيقة أنك منخرط في تشكيل وحدات تطوعية يمكنها أداء مهام قتالية مختلفة، في المقام الأول، بالطبع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
ولفت الرئيس الروسي إلى أن "تروشيف نفسه شارك في المعارك لأكثر من عام، ويعرف ما هي القضايا التي يجب حلها مسبقًا، حتى تسير الأعمال القتالية بأفضل طريقة ممكنة"، في إشارة إلى إعطائه الضوء الأخضر لبدء المهمة الجديدة، واستكمال دور بريغوجين الذي توفي في ظروف غامضة جراء سقوط طائرته الخاصة التي كانت تقله ومجموعة من قيادات فاغنر.
وتابع بوتين: "بالمناسبة، في هذا الصدد، أود أن أتحدث إليكم عن قضايا ذات طبيعة اجتماعية.. تروشيف يحتفظ بعلاقات مع رفاقه الذين قاتل معهم".
وكثرت التكهنات في الآونة الأخيرة حول من سيكون خليفة بريغوجين لقيادة فاغنر، لكن وسائل إعلام روسية ذكرت حينها أن المرشح لهذا المنصب هو تروشيف، إلا أنه وقع على عقد مع وزارة الدفاع الروسية منذ مدة، ويعمل تحت إشرافها.