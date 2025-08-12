محكمة كورية جنوبية توافق على اعتقال زوجة الرئيس السابق

وافقت محكمة كورية جنوبية اليوم الثلاثاء على اعتقال زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي وقت سابق، تقدم فريق المستشار الخاص في كوريا الجنوبية، بطلب رسمي لإصدار مذكرة اعتقال بحق السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول، وذلك بعد يوم واحد من استجوابها بشأن مزاعم تتعلق بالتدخل في الانتخابات وارتكاب مخالفات مالية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن فريق المستشار الخاص، بقيادة مين جونغ كي، وجه إلى كيم عدة تهم من بينها انتهاك قانون سوق رأس المال، وقانون التمويل السياسي، وتلقي رشاوى مقابل وساطة.

وكانت كيم قد مثلت أمام مكتب المستشار الخاص للتحقيق في تورطها المزعوم في مخطط لتلاعب بأسعار الأسهم، وتدخلها في اختيار مرشحين للانتخابات البرلمانية التكميلية في عام 2022، إضافة إلى تلقيها هدايا فاخرة من كنيسة التوحيد عبر شامان، مقابل تقديم امتيازات.

كما خضعت للاستجواب بشأن عدم الإفصاح عن قلادة باهظة الثمن ضمن تقرير الأصول الإلزامي قانونًا.

وتشير التقارير إلى أن كيم نفت معظم التهم المنسوبة إليها.

يُذكر أن فريق المستشار الخاص يحقق في 16 تهمة جنائية موجهة ضد السيدة الأولى السابقة.