عباس مخاطبا بوتين: لا نثق بأمريكا وأنتم تعرفون رأينا

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعاد التأكيد على عدم ثقته في واشنطن لحل الصراع مع إسرائيل، وعبّر في الوقت نفسه عن تقديره للموقف الروسي.

وجدد عباس دعمه لما يسمى باللجنة الرباعية، التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه لا يمكن ترك زمام الأمور للولايات المتحدة لتتصرف بمفردها.

وقال عباس لبوتين، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقدة في قازاخستان: "نحن لا نثق بأمريكا وأنتم تعرفون رأينا. إننا لا نثق بها ولا نعتمد عليها، ولا نقبل أن تكون أمريكا تحت أي ظرف طرفا وحيدا في حل مشكلة".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "يمكن أن تكون ضمن الرباعية لأنها دولة عظمى، لا مانع، لكن أن تكون وحدها فهذا لن نقبل به إطلاقا".

وتابع عباس: "نحن فخامة الرئيس مطمئنون تماما لموقف روسيا تجاه الشعب الفلسطيني؛ لأنها تتمسك بالعدالة والقانون الدولي وهذا يكفينا.. عندما تقول أنا مع الشرعية الدولية أنا أكتفي بهذا منك لأن هذا ما أريده؛ ولذلك نحن سعداء بالموقف الروسي وراضون عنه تماما".

وتعكس التصريحات موقف الرئيس الفلسطيني المتشكك منذ وقت طويل بخصوص الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، لكنها تأتي في وقت يكثف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن جهوده لعزل روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.