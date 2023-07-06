لوكاشينكو ينفي وجود زعيم فاغنر ومقاتليه في بيلاروسيا

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، إن زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين ومقاتليه "لا يوجدون" على أراضي بيلاروسيا في الوقت الحالي.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماعه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في بيلاروسيا، ردا على سؤال حول مكان فاغنر وزعيمها، إن "بريغوجين نفسه موجود في سان بطرسبورغ في روسيا".

وأضاف: "هذه شركة روسية، لذا من الواضح أن السؤال ليس لي على حد علمي، المقاتلون موجودون في معسكراتهم، أما بريغوجين فهو في سان بطرسبرغ، ولا وجود له على أراضي بيلاروسيا".

وحول قلقه من وجود عناصر فاغنر في بلاده قال لوكاشينكو: "لست قلقا على الإطلاق إذا كان لدينا عدد من المقاتلين من فاغنر".

وتابع: "إذا كان هناك حاجة لاستخدامهم سنستخدمهم على الفور خاصة بكل المهارات القتالية التي تراكمت عندهم، سنستفيد منها".

ونهاية الشهر الماضي، توسط لوكاشينكو في اتفاق بين موسكو ورئيس مجموعة فاغنر، الذي وافق على خفض تصعيد الموقف بعد تمرده في روسيا.

وأُعلن وقتها أن بريغوجين سيتجه إلى بيلاروسيا.