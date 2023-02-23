بوتين يعد بوضع صاروخ "سارمات" قيد الخدمة هذا العام

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن يتم هذا العام وضع صاروخ "سارمات" قيد الخدمة، آخر نماذج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، علمًا بأنه نظام فائق القوة تقول مصادر أمريكية إنه ينطوي على ثغرات.

وقال بوتين في مقطع مصور نشر عشية الذكرى الأولى لهجومه على أوكرانيا، ولمناسبة يوم المدافعين عن الوطن: "نولي اهتمامًا خاصًا، كما دائمًا، بتعزيز الترسانة النووية.. هذا العام، سيتم وضع القاذفات الأولى لنظام سارمات للصواريخ قيد الخدمة".