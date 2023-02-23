بوتين يعد بوضع صاروخ "سارمات" قيد الخدمة هذا العام
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن يتم هذا العام وضع صاروخ "سارمات" قيد الخدمة، آخر نماذج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، علمًا بأنه نظام فائق القوة تقول مصادر أمريكية إنه ينطوي على ثغرات.
وقال بوتين في مقطع مصور نشر عشية الذكرى الأولى لهجومه على أوكرانيا، ولمناسبة يوم المدافعين عن الوطن: "نولي اهتمامًا خاصًا، كما دائمًا، بتعزيز الترسانة النووية.. هذا العام، سيتم وضع القاذفات الأولى لنظام سارمات للصواريخ قيد الخدمة".
وفي خطابه السنوي، يوم الثلاثاء الماضي، أعلن بوتين وضع أنظمة نووية أخرى قيد الخدمة من دون أن يحددها، لافتًا أيضًا إلى تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت، آخر اتفاق بين الروس والأمريكيين لنزع السلاح النووي.
وسبق أن أعلن أن صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة عام 2022.
ووصفه بوتين في نيسان/أبريل الماضي، بأنه قادر على "إحباط كل الأنظمة المضادة للطائرات" و"سيدفع من يحاولون تهديد (روسيا) إلى التفكير مرتين".
ويندرج "سارمات" الذي يسميه الغربيون "ساتان 2"، في إطار الصواريخ التي اعتبر بوتين أنها "لا تقهر"، مؤكدًا أن مداه شبه لا محدود.
لكن محطة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين، رفضوا كشف هوياتهم، أن الاختبار الأخير لـ"سارمات" فشل هذا الأسبوع.
وأمس الأربعاء، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على هذه المعلومات.
وقال إن "كل المعلومات التي تستحق إعلانها يتم نشرها عبر قناة وزارة الدفاع"، محذرًا من "الاستفزازات" الغربية.