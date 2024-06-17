ستولتنبرغ: الطريق إلى السلام يمر عبر تسليح أوكرانيا
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إلى مزيد من ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وإلى تحميل الصين عواقب دعمها لروسيا.
وقال ستولتنبرع في مركز ويلسون في واشنطن، إن على الغرب أن يجعل الصين "تدفع ثمن" ذلك الدعم، واتهم بكين بمفاقمة الحرب في أوكرانيا بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.
وأضاف: "قد يبدو الأمر وكأنه تناقضًا لكن الطريق إلى السلام يمر عبر تسليم أوكرانيا المزيد من الأسلحة".
ويزور ستولتنبرغ الذي ستنتهي ولايته قريبًا، واشنطن للتحضير لقمة حلف الأطلسي التي ستعقد في العاصمة الفدرالية الأمريكية في تموز/يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يستقبله الرئيس جو بايدن بعد الظهر في البيت الأبيض.
وأضاف "لا يمكن أن تحصل الصين على الاثنين، على الغرب في مرحلة ما أن يجعل الصين تدفع ثمنًا إلا إذا غيرت الصين مسارها، يجب أن يكون هناك عواقب".
وتابع أن بكين "تغذي أكبر نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
وينتقد الناتو بقيادة الولايات المتحدة بشكل متزايد المساعدات التي تقدمها الصين وشركاتها للمجهود الحربي الروسي عبر توفير المكونات والمعدات.