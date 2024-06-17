ستولتنبرغ: الطريق إلى السلام يمر عبر تسليح أوكرانيا

ويزور ستولتنبرغ الذي ستنتهي ولايته قريبًا، واشنطن للتحضير لقمة حلف الأطلسي التي ستعقد في العاصمة الفدرالية الأمريكية في تموز/يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يستقبله الرئيس جو بايدن بعد الظهر في البيت الأبيض.

وأضاف "لا يمكن أن تحصل الصين على الاثنين، على الغرب في مرحلة ما أن يجعل الصين تدفع ثمنًا إلا إذا غيرت الصين مسارها، يجب أن يكون هناك عواقب".

وتابع أن بكين "تغذي أكبر نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وينتقد الناتو بقيادة الولايات المتحدة بشكل متزايد المساعدات التي تقدمها الصين وشركاتها للمجهود الحربي الروسي عبر توفير المكونات والمعدات.