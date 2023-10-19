بتهمة "التجسس".. الصين توقف رسميًّا مواطنًا يابانيًّا محتجزًا منذ أشهر

وقال في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، "يمكننا تأكيد أن المواطن الياباني المحتجز منذ آذار/مارس قد تمّ توقيفه".

من جهته، قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو الخميس، إن الرجل المعنيّ "أوقف في منتصف تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف "طلبنا من الصين الإفراج المبكر على مستويات مختلفة وفي مناسبات مختلفة. نواصل هذه الجهود".

ولفت إلى أن مسؤولًا دبلوماسيًّا يابانيًّا زار الموقوف، وأن الحكومة "على اتصال بأسرته".

من جهتها، لم تؤكّد وزارة الخارجية الصينية الخميس خبر التوقيف.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إحاطة صحافية، إن المواطن الياباني تعرض لإجراءات جنائية وفقًا للقانون.

وأضافت "كدولة يحكمها القانون، ستتعامل الصين مع هذه المسألة عملًا بالقانون وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة لهذا الشخص".