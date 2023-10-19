بتهمة "التجسس".. الصين توقف رسميًّا مواطنًا يابانيًّا محتجزًا منذ أشهر

بتهمة "التجسس".. الصين توقف رسميًّا مواطنًا يابانيًّا محتجزًا منذ أشهر
أكّدت السفارة اليابانية في بكين الخميس، أن أحد رعاياها أوقف رسميًّا بعد عدة أشهر من إعلان الصين احتجازه بتهمة التجسس.
في آذار/مارس، احتُجز الموظف لدى شركة "أستيلاس" اليابانية للأدوية والذي كان يعمل في الصين، بشبهة أنه "ضالع في أنشطة تجسس في انتهاك لقانون العقوبات وقانون مكافحة التجسس لجمهورية الصين الشعبية"، حسبما أفادت حينها السلطات الصينية.
وأشار مسؤول في السفارة اليابانية في بكين إلى أن السلطات الصينية أوقفته بشكل رسمي.
وقال في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، "يمكننا تأكيد أن المواطن الياباني المحتجز منذ آذار/مارس قد تمّ توقيفه".
من جهته، قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو الخميس، إن الرجل المعنيّ "أوقف في منتصف تشرين الأول/أكتوبر".
وأضاف "طلبنا من الصين الإفراج المبكر على مستويات مختلفة وفي مناسبات مختلفة. نواصل هذه الجهود".
ولفت إلى أن مسؤولًا دبلوماسيًّا يابانيًّا زار الموقوف، وأن الحكومة "على اتصال بأسرته".
من جهتها، لم تؤكّد وزارة الخارجية الصينية الخميس خبر التوقيف.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إحاطة صحافية، إن المواطن الياباني تعرض لإجراءات جنائية وفقًا للقانون.
وأضافت "كدولة يحكمها القانون، ستتعامل الصين مع هذه المسألة عملًا بالقانون وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة لهذا الشخص".
وأشارت وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية في آذار/مارس إلى أن الرجل، الذي كان سابقًا مسؤولًا كبيرًا في غرفة التجارة والصناعة اليابانية في الصين، أوقف قبيل عودته المرتقبة إلى اليابان.
في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أوقفت بكين أستاذًا جامعيًّا يابانيًّا بتهمة التجسّس. لكن أُفرج عنه في الشهر التالي.
وفي آذار/مارس 2020، أعلنت وزارة الخارجية الصينية توقيف رجل صيني متّهم بالتجسس يعمل أيضًا في إحدى الجامعات اليابانية، وفقًا لوسائل إعلام يابانية.