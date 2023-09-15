"أعمال حرب".. إيطاليا تدين تدفق 6.700 مهاجر على جزيرة لامبيدوسا

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها قول عمدة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية "فيليبينو مانينو"، الخميس، إن 6.700 مهاجر وصلوا إلى الجزيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وهو ما اعتبره مسؤول بارز في الحكومة أنه من "أعمال الحرب".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن تعداد سكان الجزيرة الواقعة أقصى الطرف الجنوبي من البلاد يبلغ حوالي 6 آلاف نسمة في الأوضاع الاعتيادية.

وأوضح العمدة لمحطة إذاعة محلية: "كنا دومًا نستقبل المهاجرين بأيدٍ مفتوحة، لكننا الآن وصلنا إلى نقطة اللاعودة.. إن جزيرة لامبيدوسا تعاني من إزمة".

بدوره قال ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير النقل: "عندما يصل 120 قاربًا في غضون ساعات قليلة، فالأمر لم يعد مجرد حادث عرضي، بل هو عمل من أعمال الحرب.. هناك عمل منسق وراء هذا الوصول الجماعي".

ووصف السياسي المعارض "كارلو كاليندا" تصريحات "سالفيني" بأنها ليست مقبولة، داعيًا رئيسة الوزراء "جورجيا ميلوني" شريكة "سالفيني" في الائتلاف إلى التدخل.