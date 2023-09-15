"أعمال حرب".. إيطاليا تدين تدفق 6.700 مهاجر على جزيرة لامبيدوسا
نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها قول عمدة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية "فيليبينو مانينو"، الخميس، إن 6.700 مهاجر وصلوا إلى الجزيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وهو ما اعتبره مسؤول بارز في الحكومة أنه من "أعمال الحرب".
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن تعداد سكان الجزيرة الواقعة أقصى الطرف الجنوبي من البلاد يبلغ حوالي 6 آلاف نسمة في الأوضاع الاعتيادية.
وأوضح العمدة لمحطة إذاعة محلية: "كنا دومًا نستقبل المهاجرين بأيدٍ مفتوحة، لكننا الآن وصلنا إلى نقطة اللاعودة.. إن جزيرة لامبيدوسا تعاني من إزمة".
بدوره قال ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير النقل: "عندما يصل 120 قاربًا في غضون ساعات قليلة، فالأمر لم يعد مجرد حادث عرضي، بل هو عمل من أعمال الحرب.. هناك عمل منسق وراء هذا الوصول الجماعي".
ووصف السياسي المعارض "كارلو كاليندا" تصريحات "سالفيني" بأنها ليست مقبولة، داعيًا رئيسة الوزراء "جورجيا ميلوني" شريكة "سالفيني" في الائتلاف إلى التدخل.
وتزامن الخلاف مع إعلان ألمانيا تعليق اتفاقها الطوعي القاضي بأخذ مهاجرين من إيطاليا متهمة روما بأنها فشلت في الالتزام بتعهداتها في الاتحاد الأوروبي حول اللجوء.
وكان "سالفيني" قد زعم أن جزيرة لامبيدوسا تجسد فشل أوروبا داعيًا الأحزاب اليمينية في القارة إلى الوحدة.
ويرى المحللون أن "سالفيني" يحاول إلقاء اللوم على دول أخرى في حقيقة فشل الحكومة اليمينية الإيطالية بخفض تدفق المهاجرين، وهو أحد رهاناتها الرئيسة.
المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية