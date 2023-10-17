اجتماع أوروبي طارئ لمناقشة تصعيد غزة

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا يهدف إلى التوافق على نهج موحد تجاه الأزمة التي تلت هجوم حماس على إسرائيل، وذلك بعد أيام من الارتباك والرسائل المتضاربة.

وفي اجتماع طارئ عبر رابط فيديو الساعة الـ1530 بتوقيت غرينتش، سيبحث المجلس الأوروبي، الذي يضم قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أيضا التداعيات المحتملة التي قد تكون خطيرة على القارة من جراء الأزمة.

ورغم إجماع الاتحاد الأوروبي وحكومات دوله على التنديد بهجوم حماس، الذي أسفر عن مقتل نحو 1300 في إسرائيل، فقد اختلفوا في تصريحات وإشارات سياسية أخرى.

وعكس هذا التباين انقسامات قديمة داخل الاتحاد الأوروبي حول الشرق الأوسط، كما أبرز المحدودية الشديدة لنفوذ الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

ويقوّض هذا أيضًا دعوات الاتحاد الأوروبي إلى التعامل معه باعتباره لاعبًا جيوسياسيًّا رئيسًا.

والقمة الافتراضية المقررة اليوم الثلاثاء هي مسعى من جانب قادة دول التكتل لاستعادة زمام المبادرة في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة بعد انزعاج بعضهم من نهج رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.