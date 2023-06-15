لأول مرة.. إسرائيل تعتزم بيع الدبابة "ميركافا"

وقال المسؤول لصحيفة كالكاليست، بأنه نتيجة لذلك فإن "إسرائيل تصدر أنظمة فائضة لم تبعها من قبل في الخارج وتشمل الجيل السابق من ميركافا".

ورفض المسؤول الإسرائيلي الكشف عن الدول التي تجري معها المفاوضات للحصول على الدبابة، لكنه قال: "هناك دولتان محتملتان نجري معهما مفاوضات متقدمة بشأن بيع الدبابة ولا أستطيع الكشف عنهما، إلا أن إحداهما أووبية".

يذكر بأن إسرائيل كانت قد زودت أوكرانيا بالمساعدة الإنسانية والدبلوماسية، ولم تزودها بالأسلحة بسبب الحاجة إلى إبقاء القنوات مفتوحة مع روسيا التي لها نفوذ في سوريا.