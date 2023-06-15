لأول مرة.. إسرائيل تعتزم بيع الدبابة "ميركافا"
كشف مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الخميس، بأن "تل أبيب" تعتزم لأول مرة بيع الدبابة ميركافا، لدولتين أحدهما أوروبية.
وأرجع مدير إدارة تنسيق الصادرات بوزارة الدفاع الإسرائيلية، يائير كولاس، الطلب القياسي على المنتجات الإسرائيلية لأسباب عدة منها "رغبة الدول في تجديد ترساناتها، عقب تزويد أوكرانيا بالأسلحة في حربها مع روسيا".
وقال المسؤول لصحيفة كالكاليست، بأنه نتيجة لذلك فإن "إسرائيل تصدر أنظمة فائضة لم تبعها من قبل في الخارج وتشمل الجيل السابق من ميركافا".
ورفض المسؤول الإسرائيلي الكشف عن الدول التي تجري معها المفاوضات للحصول على الدبابة، لكنه قال: "هناك دولتان محتملتان نجري معهما مفاوضات متقدمة بشأن بيع الدبابة ولا أستطيع الكشف عنهما، إلا أن إحداهما أووبية".
يذكر بأن إسرائيل كانت قد زودت أوكرانيا بالمساعدة الإنسانية والدبلوماسية، ولم تزودها بالأسلحة بسبب الحاجة إلى إبقاء القنوات مفتوحة مع روسيا التي لها نفوذ في سوريا.
وتصنع إسرائيل الجيل الرابع من الدبابة ميركافا، التي أُنتجت لأول مرة بعد أن تكبّدت قوات المدرعات الإسرائيلية خسائر فادحة في حرب عام 1973 مع مصر وسوريا، وبهدف تقليل الاعتماد على إمدادات الأسلحة الأجنبية.