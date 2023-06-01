البنتاغون يتعاقد مع "ستارلينك" لتوفير الاتصالات بالأقمار الصناعية لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الخميس في بيان إن "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" والتي تقدم خدمة الاتصالات بالأقمار الصناعية أصبحت تمتلك الآن عقداً من الوزارة لشراء خدمات أقمارها لمساعدة أوكرانيا.

وقال البيان: "ما زلنا نعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء العالميين لضمان امتلاك أوكرانيا قدرات فعالة فيما يتعلق بالأقمار الصناعية والاتصالات".

وبين أن "الاتصالات بالأقمار الصناعية تمثل جزءاً حيوياً من شبكة الاتصالات الأوكرانية بالكامل، وتتعاقد الإدارة مع ستارلينك لتوفير خدمات من هذا النوع".

وتستخدم القوات الأوكرانية خدمات ستارلينك في جهود مختلفة من بينها التواصل في ساحات القتال.